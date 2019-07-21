مفتشية الداخلية تكشف عن 265 وثيقة دراسية مزورة لضباط وموظفين

2019/07/21 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفتشية الداخلية تكشف عن 265 وثيقة دراسية مزورة لضباط وموظفيناكتشف قسم ادارة قضايا النزاهة التابع لمديرية القانونية والتحقيقات في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وجود 265 وثيقة دراسية مزورة ضمن الوثائق التي قام القسم بتدقيق صحة صدورها مع المؤسسات العلمية والتربوية ذات العلاقة خلال شهر حزيران المنصرم.وذكرت في بيان، ان" تقرير المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي لشهر حزيران 2019 والذي يعكس مجمل النشاطات التفتيشية والتدقيقية والرقابية التي نفذها المكتب بمديرياته ومكاتبه وأقسامه خلال الشهر ذكر أن مديرية القانونية والتحقيقات قامت خلال الشهر بتدقيق صحة صدور 3245 وثيقة دراسية لضباط وموظفين ومنتسبين يعملون في دوائر ومفاصل الوزارة المختلفة ظهر منها أن 265 وثيقة غير صحيحة ومزورة".واضاف" حيث قام المكتب بتأشير المخالفات ومخاطبة الدوائر التي ينتسب لها المزورين بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم".يذكر أن مكتب المفتش العام قد اكتشف آلاف الوثائق الدراسية المزورة لضباط ومنتسبين في الوزارة خلال المدة الماضية، فاتح بصددها الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد المخالفين والمتورطين فيها.

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