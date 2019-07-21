2019/07/21 | 08:49

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بماذا علّق "بارزاني" على حادثة اعتقال منفذي "اطلاق النار" في أحد مطاعم أربيل؟

كلمة -

بغداد

علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على

اعتقال منفذي حادث إطلاق النار في أربيل.

وقال بارزاني في بيان، أن "كردستان -العراق- لن تصبح أبداً مقراً

للإرهاب، وأن أي مجرم لن يستطيع التخفي عن أنظار المواطنين المخلصين

وصقور المؤسسات الأمنية في الاقليم"، داعياً "الجميع إلى" عدم تصدير

مشاكلهم الى داخل كردستان -العراق-، وإلحاق الأذى بشعبه ".

واضاف "بعد العمل الإرهابي الذي وقع يوم الأربعاء، 17/7/2019، في

أحد مطاعم أربيل، وراح ضحيته دبلوماسي تركي ومواطنان مدنيان من

كردستان -العراق-، تمكنت قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب في أربيل من

اعتقال المنفذ الرئيس للجريمة وأحد معاونيه".

وأضاف" أحيي بشدة أبطال الأسايش ومكافحة الإرهاب وجميع المؤسسات

الأمنية في إقليم كردستان -العراق- التي استطاعت إلقاء القبض على

الجناة بأقرب وقت وأثبتت كما هو الحال كل مرة بأنها محل للثقة

والفخر".

وأشار إلى أنه "من هنا أدعو الجميع إلى عدم تصدير مشاكلهم لداخل

كردستان -العراق-، وألا يكونوا سبباً لإلحاق الأذى بشعبه".

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