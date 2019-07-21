2019/07/21 | 08:49

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رئاسة الوزراء تقرر إنشاء "جزيرة نفطية عائمة" في البصرة

كلمة -

بغداد

أعلن مسؤول نفطي عراقي أن الحكومة وافقت على إنشاء "جزيرة

نفطية عائمة" في المياه الإقليمية بمحافظة البصرة جنوبي

البلاد.

جاء ذلك وفق بيان لوكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج فياض حسن.

وقال المسؤول، إن "رئاسة الوزراء وافقت على إنشاء جزيرة نفطية في

المياه الإقليمية جنوب ميناء البصرة النفطي".

وأوضح أن الهدف من الخطوة هو "رفع الطاقة التصديرية من الجنوب إلى 3

ملايين برميل نفط يوميا (من نحو مليوني برميل من ميناء البصرة

حاليا)".

ولفت إلى أن "الجزيرة النفطية ستقدم الخدمات البحرية للسفن

والبواخر".

وينتج العراق حاليا نحو 4.5 ملايين برميل نفط يوميا ويبلغ متوسط

صادراته منها 3.2 ملايين، في حين يسعى إلى زيادة إنتاجه فوق 5

ملايين.

ويعتمد العراق في ايراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة

تصل نحو 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب

الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية،

إلى جانب إيرادات النفط.

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