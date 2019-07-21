يحيى رسول:إرادة النصر رسالة اطمئنان و ابو مهدي المهندس يشرف بنفسه على سيرها

2019/07/21 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، امس السبت، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يشرف بنفسه على سير المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر، مشيرا إلى أن العمليات رسالة اطمئنان للاهالي.وقال رسول في تصريحات متلفزة لقناة “العراقية” الفضائية وتابعته وكالة صدى، إن “نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي

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