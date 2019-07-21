إيران تجبر ناقلة نفط جزائرية على التوجه لمياهها الإقليمية

2019/07/21 | 08:50

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بغداد :سومر نيوز

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن ناقلة النفط تابعة لسوناطراك أجبرت على تغيير وجهتها نحو المياه الإقل...

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