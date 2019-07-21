قانوني: تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات لايحتاج الى تعديل دستوري

2019/07/21 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات خلال انتخابات 2020 لايحتاج الى تعديل دستوري، مؤكداً ان البرلمان بامكانه تعديل المادة 21 لعام 2008 فقط من اجل تقليص عدد الاعضاء بمقدار النصف.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الدستور لم يحدد عدد معين لاعضاء مجالس المحافظات، ولكن المادة 45 […]

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