2019/07/21 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية، صباح اليوم الاحد، مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر شمالي بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وبمشاركة مديريات الهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والقوات الامنية يباشران بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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