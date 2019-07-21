2019/07/21 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



مقاتلة الدروع تشارك بعمليات التفتيش والتطهير في سامراء

شاركت الكتيبة الاولى في مديرية مقاتلة الدروع بالحشد الشعبي، اليوم

الاحد، قطعات الحشد بالسلاح الموجه والمباشر المتقدمة لتطهير سيد

غريب في سامراء.

وذكرت هيئة الحشد في بيان، إن "مفارز سلاح الكتيبة الاولى في مديرية

مقاتلة الدروع تقدمت مع قوات الحشد الشعبي باتجاه سيد غريب ضمن قاطع

عمليات سامراء لإجراء عمليات التفتيش والتطهير".

وأضافت ان، "الكتيبة شاركت بالسلاح الموجه والسلاح المباشر لاسناد

قطعات الحشد الشعبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مقاتلة الدروع تشارك بعمليات التفتيش والتطهير في سامراء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مقاتلة الدروع تشارك بعمليات التفتيش والتطهير في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).