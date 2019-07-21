2019/07/21 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد عن رفع سيطرة شارع مطار المثنى.

وقال بيان للامانة، تلقته العهد نيوز، اليوم الاحد، ان "كوادر الامانة وقيادة عمليات بغداد

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