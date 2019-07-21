وزير العدل البريطاني يقول إنه سيقدم استقالته

2019/07/21 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك إنه سيستقيل من الحكومة يوم الأربعاء.

وقال الوزير في بيان ، انه “نظرا لأنني في الحكومة منذ وصول (رئيسة الوزراء)

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