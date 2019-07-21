مقاتلة الدروع تشارك قطعات الحشد بالسلاح الموجه والمباشر لتطهير سيد غريب في سامراء

2019/07/21 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الكتيبة الاولى في مديرية مقاتلة الدروع بالحشد الشعبي، الاحد، قطعات الحشد بالسلاح الموجه والمباشر المتقدمة لتطهير سيد غريب في سامراء.وقال موفدنا ان، مفارز سلاح الكتيبة الاولى في مديرية مقاتلة الدروع تقدمت مع قوات الحشد الشعبي باتجاه سيد غريب ضمن قاطع عمليات سامراء لإجراء عمليات التفتيش والتطهير.وأضاف الموفد ان، الكتيبة شاركت بالسلاح الموجه ...

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