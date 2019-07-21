2019/07/21 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية، الاحد، 12 قرية في مناطق قرب الطارمية شمالي بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية طهرت وفتشت ١٢ قرية ضمن مناطق العناز، عرب رشيد محمود، وعرب عساف شمالي بغداد.وباشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية، صباح اليوم الاحد، مسنودة بغطاء جوي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والقوات الامنية يطهران 12 قرية في مناطق قرب الطارمية شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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