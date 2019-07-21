2019/07/21 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني معظم الأشخاص من انخفاض الطاقة في فترة ما بعد الظهيرة، وهي ظاهرة شائعة لا مناص منها بشكل عام.وتظهر الأبحاث أن هذه الظاهرة تشمل تخفيض درجة حرارة الجسم بين الساعة 13:00 و15:00، وهي إشارة إلى أجسامنا على أن النوم قد حان.وللأسف، لا يمكننا جميعا أخذ قيلولة، لذا إليكم بعض الأفكار حول كيفية تحفيز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حيل بسيطة للتغلب على الخمول بعد الغداء دون قيلولة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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