نائب عن صادقون: العقوبات الأميركية استهداف للعملية السياسية

2019/07/21 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني، الاحد، ان قيام الجانب الاميركي بادراج بعض الشخصيات السياسية والجهادية على لائحة العقوبات يعد تدخلا سافرا بالشأن الداخلي للعراق والحكومة واستهدافا للعملية السياسية، لافتاً الى ان رفض البرلمان لهذه الممارسات لايعني تبرئة الفاسدين من ذنوبهم ولكنه رفض للتدخل بعمل الحكومة في محاسبة المفسدين.وقال الكناني في تصريح […]

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