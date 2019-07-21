2019/07/21 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهزت معاونية الدعم اللوجستي التابعة الى هيئة الحشد الشعبي، كافة التشكيلات والالوية المشاركة بـ”ارادة النصر” بالمواد اللوجستية.وقالت المعاونية في بيان وتلقته وكالة صدى , انها “شرعت امس بتجهيز كافة التشكيلات والالوية المشاركة ضمن عمليات إرادة النصر بكافة ما تحتاجه من مواد لوجستية ضمن الصفحة الاولى”.واوضحت ان “المواد المجهزة تضمنت صرف 50 الف لتر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدعم اللوجستي للحشد تجهز كافة التشكيلات والالوية المشاركة بـ”ارادة النصر” بالمواد اللوجستية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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