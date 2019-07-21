الحشد الشعبي: تطهير 12 قرية شمالي بغداد ضمن عمليات ارادة النصر

2019/07/21 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن اعلام الحشد الشعبي، الاحد، تطهير 12 قرية في مناطق قرب الطارمية شمالي بغداد من قبل القوات الامنية والحشد.

وذكر بيان للحشد تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية طهرت وفتشت ١٢ قرية ضمن مناطق العناز، عرب رشيد محمود، وعرب عساف شمالي بغداد".وباشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية، صباح اليوم الاحد، مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر شمالي بغداد.انتهى

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