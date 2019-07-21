2019/07/21 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن رفع سيطرة شارع مطار المثنى بمشاركة قيادة عمليات بغداد.وذكر بيان للامانة وتلقته وكالة صدى، انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي تم رفع الكتل الكونكريتية والمسقفات التي تمثل السيطرة الامنية الموضوعة على شارع مطار المثنى منذ سنة 2007 “.واشار الى انه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن عن رفع سيطرة شارع مطار المثنى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تعلن عن رفع سيطرة شارع مطار المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تعلن عن رفع سيطرة شارع مطار المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).