المنافذ الحدودية: ضبط شاحنة ايراينة محملة بالبيض مخالفة للضوابط في منفذ مندلي

2019/07/21 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت هيئة المنافذ الحدودية، مساء السبت، ضبط عجلة ايرانية نوع براد من قبل شعبة البحث والتحري في الباب الايراني العراقي عند دخولها المنفذ.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان الشاحنة “محملة “بيض المائدة” في منفذ مندلي الحدودي والممنوع من دخوله للعراق وحسب الروزنامة الزراعية، تقدر كميته (792 كارتون) وبدون منفيست قبل ترويج المعاملة الكمركية لها”.

واضافت “تم احالتها الى مركز شرطة كمرك مندلي لغرض أتخاذ الاجراءات القانونية وعرض الموضوع امام السيد القاضي”.

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