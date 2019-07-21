2019/07/21 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل ستأخذ إجازة طويلة بسبب تعرضها للارتجاف المتكرر في الفترة الأخيرة.وذكرت الصحيفة أن الإجازة ستستغرق 28 يوما، ستقضيها المستشارة في جبال الألب على الأرجح.وعلمت الصحيفة بأن ميركل تأخذ معها رواية “المرأة المرتجفة أو حكاية أعصابي” للكاتبة الأمريكية سيري هستفيدت، التي تحكي قصة امرأة تعاني من نوبات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميركل تختلي بـ المرأة المرتجفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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