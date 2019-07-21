غرق طلفة في المدينة المائية وسط بغداد

2019/07/21 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني ، بغرق طفل داخل المدينة المائية المجاورة لجامعة النهرين وسط بغداد.وقال المصدر إن “طفل قضى غرقاً داخل المدينة المائية في مطعم مرسى الجادرية المجاور لجامعة النهرين وسط العاصمة بغداد”، مشيراً الى، أنه “تم نقل الجثة من قبل دوريات النجدة وتسليمها الى ذويها”.

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