أكثر من 900 رجل إطفاء يكافحون الحرائق وسط البرتغال

2019/07/21 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أرسلت السلطات في البرتغال تعزيزات من رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق في منطقة جبلية وسط البلاد ، ليرتفع عدد رجال الإطفاء المكلفين بإخماد الحريق إلى 900 معززين بـ300 عربة.وذكرت الهيئة الوطنية للدفاع المدني بالبرتغال ، إن أربعة من رجال الإطفاء أصيبوا خلال مكافحة النيران بمنطقة جبلية في وسط البرتغال.من جهتها ، أعلنت […]

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