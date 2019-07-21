الحشد: تطهير ست قرى وتدمير مضافات لـ داعش شمال بغداد

2019/07/21 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلن الحشد الشعبي، عن تطهير ست قرى ضمن المرحلة الثانية لعمليات "إرادة النصر" شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.

وقال اعلام الحشد في بيان، تلقت وكالة النبأ للاخبار نسخة منه اليوم الاحد، إن "تمكنت قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي من تطهير قرى (معيزيلة ، الصخريات، الرادارات، عين الثريج، ابو حية، الكزيز) شمال العاصمة بغداد، مبينة، انه " ضمن المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر".

وأضاف البيان، أن "القوات تمكنت ايضا من معالجة عدد من المضافات التابعة لـ"داعش" في قرية (الكزيز)".



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