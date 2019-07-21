2019/07/21 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم حزب "النهضة" يخوض الانتخابات البرلمانية في تونسقال حزب "حركة النهضة" الإسلامي في تونس، اليوم الأحد، إنه رشح رسميا زعيمه راشد الغنوشي لخوض الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر 2019.وقال عماد الخميري، المتحدث باسم "حزب النهضة" إن "قرار ترشيح راشد الغنوشي على رأس قائمة الحزب بـ"دائرة تونس 1" هدفه أن يلعب زعماء الأحزاب دورا رئيسيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد".ويعزز ترشيح الغنوشي للمنافسة على مقعد بالبرلمان في الانتخابات التي ستجري في أكتوبر، التكهنات بأنه يسعى للعب دور أكبر في الفترة المقبلة ربما كرئيس للوزراء، أو رئيس للبرلمان في حال فوز حزبه بالانتخابات.هذا، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر، بينما تجري الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر، وستكون هذه ثالث انتخابات حرة يصوت فيها التونسيون عقب ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

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