كاتانيتش يصل الى اربيل لاعلان قائمة الاسود

2019/07/21 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاتانيتش يصل الى اربيل لاعلان قائمة الاسوديصل مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، الى محافظة اربيل بعد انتهاء إجازته العائلية.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح صحفي، إن "مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش، سيصل الى مدينة اربيل بعد نهاية إجازته العائلية في سلوفينيا".وبين كوركيسفي ان "كاتانيتش، سيتوجه الى بغداد اليوم الاحد، من اجل الاستقرار على القائمة النهائية لاسود الرافدين في بطولة غرب آسيا والبدء بالاعداد للبطولة".يذكر ان عقد المدرب كاتانيتش، مع اتحاد الكرة سينتهي خلال شهر ايلول المقبل.

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