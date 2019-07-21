2019/07/21 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC وصف الامين العام لحركة بابليون ريان الكلداني السبت، إدراج اسمه ضمن قرار وزارة الخزانة الأميركية بأنه “شرف”، نافيا ً قيادته لاي “ميليشيا”.وقال الكلداني في مقابلة مع قناة الشرقية، تابعها المركز الخبري الوطني NNC، إن “ادراج اسمي على لائحة الخزانة الامريكية شرف لي”.وتابع “أنا على علم أن هناك دوافع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكلداني يعلق على لائحة “الشرف” الأمريكية وينفي قيادة أي “ميليشيا” المركز الخبري الوطني.

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