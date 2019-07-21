العثور على حطام آخر سفينة أمريكية أغرقها النازيون

2019/07/21 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عثرت القوات البحرية الأمريكية على آخر سفينة حربية أمريكية أغرقتها القوات النازية في الحرب العالمية الثانية.وافاد مصدر اعلامي ، بأنه خلال فترة طويلة كان يعتقد أن انفجارا في مرجل السفينة USS Eagle PE-56 كان السبب في غرقها، ولكن في عام 2001 أثبتت القوات البحرية الأمريكية أن الغواصة الألمانية U-853 هي […]

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