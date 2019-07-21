الكلداني يعلق على لائحة

2019/07/21 | 09:22

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بغداد/ سومر نيوز

وصف الامين العام لحركة بابليون ريان الكلداني السبت، إدراج اسمه ضمن قرار وزارة الخزانة الأميركية بأنه ...

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