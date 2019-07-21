قانوني: تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات لايحتاج الى تعديل دستوري

2019/07/21 | 09:22

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بغداد :سومر نيوز

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات خلال انتخابات 2020 لايحتاج...

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