2019/07/21 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت سلطات جمهورية الشيشان الروسية، أن السبب المباشر للحظر المفروض على “الإبداع الحر” للفنانين الهواة هو الرغبة في الحفاظ على الثقافة الشيشانية التقليدية.وانتقد وزير الثقافة الشيشاني خوج باودي دعايف الفنانين الهواة، الذين ينشرون نتاجاتهم الفنية في مواقع التواصل الاجتماعي دون التنسيق مع السلطات المحلية المختصة.وأوضح المكتب الصحفي لوزارة الثقافة، أن الوزير حظر “الإبداع الحر”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطات الشيشان تحظر الإبداع الحر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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