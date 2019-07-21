2019/07/21 | 09:24

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القبض على 14 مطلوب وفق العديد من القضايا في ديالى

الاحد

21

تموز

2019 :

09:16 am

24

شرطة ديالى تلقي القبض على (14) مطلوب وفق العديد من القضايا خلال

الممارسات الامنية في المحافظة.

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