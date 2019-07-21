2019/07/21 | 09:24

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دولة القانون تدعو للتحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء

دعت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية الحكومة إلى الإسراع بكشف

نتائج التحقيق بحادثة قصف معسكر الشهداء التابعة للحشد الشعبي في

امرلي .

الكتلة وفي بيان طالبت بإظهار النتائج للرأي العام ، وضمان عدم

تكرار هذه الإعمال العدائية التي تستهدف مقاتلي الحشد الشعبي

ومعسكراتهم ، كما عبرت عن رفضها التحريض الاعلامي المستمر ضد القوات

الأمنية والحشد من خلال بعض القنوات الفضائية .

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