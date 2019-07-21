التخطيط لـ

2019/07/21 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة التخطيط، عن ان العراق لم يقترض اي قرض خارجي خلال العامين الماضي والحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لـ

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