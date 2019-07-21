خلال زيارته لفنزويلا.. ظريف يجري مباحثات مع مادورو

2019/07/21 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف برئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض وزير الخارجية الايراني، في لقائه السبت، الرئيس

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