2019/07/21 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر رئيس الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح، منح أوسمة من درجة الاستحقاق الوطني للاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم، إثر فوزهم بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.وحققت الجزائر لقب البطولة، بعد فوزها على السنغال بهدف دون رد، الجمعة في المباراة النهائية.وأقام بن صالح السبت حفل استقبال على شرف أعضاء المنتخب الجزائري، حيث قال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجزائر يقلد منتخب بلاده وسام الاستحقاق الوطني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجزائر يقلد منتخب بلاده وسام الاستحقاق الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).