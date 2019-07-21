الحشد الشعبي يعلن تطهير 12 قرية شمالي بغداد ضمن عمليات ارادة النصر

2019/07/21 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … اعلن اعلام الحشد الشعبي، اليوم الاحد، تطهير 12 قرية في مناطق قرب الطارمية شمالي بغداد من قبل القوات الامنية والحشد.وذكر بيان للحشد تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية طهرت وفتشت ١٢ قرية ضمن مناطق العناز، عرب رشيد محمود، وعرب عساف شمالي بغداد”.وباشرت قطعات الحشد الشعبي […]

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