الذهب يهبط من ذروة 6 سنوات بفعل مبيعات لجني الأرباح، لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب

2019/07/21 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز- هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة يوم الجمعة مع صعود الدولار وإقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن تجاوزت الأسعار مستوى 1450 دولارا لتسجل أعلى مستوى في ست سنوات، بفعل علامات على أن البنك المركزي الأمريكي … Readmore

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