2019/07/21 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قطعات قيادتي عمليات الحشد الشعبي والجيش في الأنبار، الاحد ،بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر لتطهير مناطق شرقي الانبار وصولا الى سور العاصمة بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “اللواءين السابع والعشرين والثاني للحشد الشعبي وبمشاركة قطعات الجيش شرعوا بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادتا عمليات الأنبار للحشد والجيش تطلقان الصفحة الثانية من عمليات إرادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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