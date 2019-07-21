2019/07/21 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ المركز الخبري الوطني NNC دعا النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم السبت، الهيئات الرقابية الحكومية لكشف وملاحقة صفقات بيع المناصب في مجلس محافظة ديالى.وقال التميمي في مقابلة مع قناة الشرقية تابعها المركز الخبري الوطني NNC، إن “هناك مناصب عليا تباع وتشترى في ديالى”.وتابع “لا يوجد هناك دليل مادياً على قبض العمولات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التميمي كاشفاً “بورصة مناصب”: تباع وتشترى في ديالى المركز الخبري الوطني.

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