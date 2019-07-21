2019/07/21 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أدانت كتلة دولة القانون مجلس النواب حادثة الاعتداء على معسكر للحشد في آمرلي بعدما ألقت طائرة مسيرة قنبلة أمس الأول ما ادى إلى جرح اثنين.وقال بيان للكتلة تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تدين كتلة دولة القانون في مجلس النواب العمل الاجرامي الذي طال معسكر الشهداء بمحافظة صلاح الدين الذي تعرض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة القانون تدعو الحكومة للتحقيق في حادثة معسكر الحشد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون تدعو الحكومة للتحقيق في حادثة معسكر الحشد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون تدعو الحكومة للتحقيق في حادثة معسكر الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).