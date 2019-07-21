شاهد تصميم هاتف “PIxel 4” القادم من جوجل

2019/07/21 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..نشرت تسريبات جديدة اليوم لهاتف Google PIxel 4 القادم، حيث نشر “On Leaks” مجموعة من صور “Pixel 4 XL ” في وقت سابق، تدور جميع العروض الجديدة حول “Pixel 4” المعتادة، ولكن هناك زوجين يظهران أكبر من “XL”.وذكرت التسريبات، ان ” الهاتفين لاتوجد بينهما فروقات واضحة حيث إن فانيليا “Pixel 4 “هي نسخة […]

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