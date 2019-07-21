تقرير اسرائيلي يلمح الى ’’تورط’’ تل ابيب بحادثة قصف معسكر الحشد في امرلي

2019/07/21 | 09:27

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بغداد اليوم - متابعة

ألمح تقرير في الإذاعة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 21 تموز 2019، إلى أن إسرائيل قد تكون الطرف الذي شن الهجوم الجوي على مخازن للسلاح وموقع للحشد الشعبي، بالقرب من بلدة تكريت في العراق، بين ليلة الخميس والجمعة.وقال مراسل الشؤون العربية في الإذاعة الإسرائيلية، جامي حوجي، إن "تقريرا عن الهجوم تم بثه في قناة "العربية" قبل يومين، يتحدث عن غارات وقعت على معسكر في محافظة صلاح الدين، وأوقع قتلى في صفوف عناصر من "حزب الله" وفصائل عراقية، وأنه من الواضح من أسلوب الهجوم أن الجهة التي يمكن لها أن تكون قد نفذت هذا الهجوم هي إسرائيل".ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن الهجوم المذكور يحمل خصائص الغارات التي شنتها إسرائيل عشرات المرات ضد أهداف إيرانية ومخازن سلاح لـ"حزب الله" في سورية.ولم يستبعد مدير وحدة أبحاث العراق في جامعة حيفا، البروفيسور عماتسيا برعام، هذا الأمر، موضحا أن الهجوم أصاب مواقع لـ"الحرس الثوري" والمليشيات الإيرانية قرب مدينة تكريت العراقية وسط منطقة سنية حسب زعمه.وأضاف برعام أن "الحكومة العراقية الحالية غير معنية بأن تكون وكيلا لشن ضربات صاروخية ضد إسرائيل في حال اندلاع الأوضاع في الخليج"، لكنه أشار إلى أن الفصائل العراقية التي تتمتع بعلاقة جيدة مع ايران تتمتع بحرية التصرف ولا تخضع لحكومة بغداد".وسبق أن أشارت تقارير إسرائيلية سابقة ودراسات مختلفة، إلى أن اسرائيل تراقب عن كثب المثلث العراقي الإيراني السوري، وأنها لا تستبعد في سيناريوهات مختلفة، أن تستخدم إيران الأراضي العراقية لشن هجمات صاروخية ضد إسرائيل.وكانت "خلية الإعلام الأمني" اعلنت الجمعة 19 تموز 2019، إنّ معسكراً تابعاً لـ"الحشد الشعبي" في محافظة صلاح الدين وسط البلاد، تعرّض لقصف بواسطة طائرة مسيّرة مجهولة.وذكرت الخلية، في بيان، أنّ "معسكر الشهداء في منطقة آمرلي، التابع للواء الـ16 بالحشد الشعبي، تعرّض، فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة (توقيت محلي)، إلى قصف بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة، مما أدى إلى جرح شخصين".

بغداد اليوم - بغداد

رفعت القوات الامنية فجر ، الاحد 21 تموز 2019، سيطرة شارع مطار المثنى الرئيسية وسط بغداد.

وقال بيان لأمانة بغداد انه " وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي تم رفع الكتل الكو

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في بغداد، السبت، بغرق طفل داخل المدينة المائية في مطعم مرسى الجادرية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "دوريات النجدة اخرجت جثة الطفل بعد غرقه في المدينة المائية بمرسى الجادرية وسط بغداد".

واضاف، انها &

‏بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، السبت، عن إلقاء القبض على متهم بالإرهاب واخر بحوزته مخدرات شمالي المحافظة.

وقال المتحدث الاعلامي لقيادة شرطة بابل العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، في بيان، انه "ضمن الممارسات

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