96 عاما رقم عالمي جديد يسجله متقاعد في الجري

2019/07/21 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق عداء متقاعد أمريكي رقما قياسيا عالميا جديدا في العدو للفئة العمرية من 95 إلى 99 سنة.وذكرت مجلة “Runner’s World”، أن المسن الأمريكي من مدينة أميس بولاية فرجينيا والبالغ من العمر 96 عاما، روي إنغلرت، قطع في 11 يوليو الجاري 5 آلاف متر في فترة زمنية بلغت 42 دقيقة و30 ثانية.وبهذا يكون إنغلرت

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