2019/07/21 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد وزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، اليوم الأحد بنزعة المغامرة الأحادية لدى ​الولايات المتحدة​ وبالإرهاب​ الاقتصادي الذي تمارسه اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: أمريكا تلجأ إلى الإرهاب الاقتصادي من اجل تحقيق أهدافها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: أمريكا تلجأ إلى الإرهاب الاقتصادي من اجل تحقيق أهدافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).