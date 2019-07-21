2019/07/21 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب لوزراء الصناعة والزراعة والصحة العامة، إن مليار يورو (1.12 مليار دولار) كانت مخصصة

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