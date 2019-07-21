العراق يصدر مادة تستخدم بتبليط الطرق الى الامارات

2019/07/21 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعاقدت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن لتصدير منتجها من مادة {البرايمر} إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطهها وتوجهاتها السليمة والناجحة نحو تصدير منتجاتها.

ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن مدير عام الشركة المهندس ماجد حميد قوله انه تم "توقيع عقد سنوي قابل للتجديد لتصدير منتج البرايمر إلى دولة الإمارات بكمية 3000 طن/شهريا قابلة للزيادة".وبين، أن "مادة {البرايمر} تستخدم في عزل كافة الأنابيب الحديدية المدفونة تحت الأرض كالانابيب النفطية ومجاري الهواء وغيرها إضافة إلى استخدامها كأول طبقة قبل البدء بالتبليط على التراب أي طبقة رابطة بين طبقات التبليط فضلا عن استخدامات أخرى.".ونوه حميد الى ان الشركة "اتجهت نحو تصدير منتج {البرايمر} لعدم وجود إقبال محلي عليه يتلائم مع الطاقات الإنتاجية العالية لهذه المادة" لافتا إلى أن "الشركة مستمرة بتصدير منتج {البرايم كوت} إلى دولة الإمارات".انتهى

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