الحالة الجوية للأيام الاربعة المقبلة تشهد ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة

2019/07/21 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، الحالة الجوية للبلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، مبينة أن الحرارة سترتفع بشكل لافت في أغلب مناطق البلاد.

وقالت الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "طقس يوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون مشمساً حاراً وترتفع درجات الحرارة قليلاً، فيما سيكون حاراً مشمساً ولا تغيير بدرجات الحرارة في المنطقة الشمالية، أما المنطقة الجنوية سيكون الطقس مشمساً شديد الحرارة".اما طقس يوم الاثنين سيكون "مشمساً حاراً في المنطقة الوسطى ولا تغيير بدرجات الحرارة وهذا ما ستكون عليه المنطقة الشمالية كذلك، أما المنطقة الجنوبية سيكون طقساً مشمساً شديد الحرارة مع ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع لتصل الى {50} درجة مئوية في بعض الأماكن".وبالنسبة لطقس يوم الثلاثاء سيكون "مشمساً شديد الحرارة في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة تصل الى {50} درجة مئوية في بعض الأماكن، فيما سيكون مشمساً حاراً في المنطقة الشمالية، ومشمساً شديد الحرارة مع ظهور بعض الغيوم أيضاً في المنطقة الجنوبية وتصل درجات الحرارة الى {50} درجة مئوية في بعض الأماكن".وسيكون طقس يوم الأربعاء "مشمساً شديد الحرارة ولا تغيير بدرجات الحرارة في المنطقة الوسطى، ومشمساً حاراً وترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية، ومشمساً شديد الحرارة في المنطقة الجنوبية ودرجة الحرارة تستقر عند {50} درجة مئوية".



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