استشهاد فلاح بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى

2019/07/21 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد، بان فلاح استشهد بانفجار عبوة ناسفة في قرية الاصلاح شمال شرق المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “فلاحا استشهد بانفجار عبوة ناسفة موضوعه على جانب طريق زراعي في اطراف قرية الاصلاح قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف المصدر، أن “فريقا أمنيا بدأ بالتحقيق في ملابسات الحادثة”.[…]

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