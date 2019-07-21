محافظ البصرة يصادق على تعيين المشمولين في دائرة زراعة المحافظة

2019/07/21 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … صادق محافظ البصرة أسعد عبد الامير العيداني، اليوم الاحد، على تعيينات المشمولين في دائرة زراعة المحافظة.وقال رئيس لجنة التعيينات الخاصة بدائرة زراعة البصرة معاون المحافظ حسن النجار في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني وافق على إصدار امر اداري لتعيين المشمولين في دائرة […]

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