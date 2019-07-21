سلام الشمري يدعو الى الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار بلا تأثير سلبي على المنتج المحلي

2019/07/21 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري الحكومة والجهات المعنية بعدم تفضيل منتجات دول الجوار خاصة على حساب المنتج المحلي .وقال الشمري في تصريح له :” اننا مع تفعيل العلاقات مع جميع الدول سياسيا واقتصاديا ، من اجل تقوية وتعزيز موقع العراق المهم “، مبينا :” ان هذا الامر يجب الايكون على حساب […]

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