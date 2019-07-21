الحشد يطهر 12 قرية شمالي بغداد ضمن عمليات ارادة النصر

2019/07/21 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اعلام الحشد الشعبي العراقي، الاحد، تطهير 12 قرية في مناطق قرب الطارمية شمالي بغداد من قبل القوات الامنية والحشد....

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